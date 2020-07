Thiago Alcantara nel mirino del Liverpool. Mister 29 titoli per continuare a vincere

Alla soglia dei 30 anni Thiago Alcantara sembra pronto a regalarsi una nuova avventura. Sul centrocampista spagnolo è piombato con forza il Liverpool fresco campione di Premier League e i rumors parlano di una trattativa già in fase molto avanzata.

Per il figlio di Mazinho, ex centrocampista brasiliano campione del Mondo nel 1994 con un passato in Italia fra Lecce e Fiorentina, quella con i Reds sarebbe una nuova chance per tentare di vincere tutto quello che c'è a disposizione. Di nuovo.

Il palmares dell'attuale numero 6 del Bayern Monaco, infatti, parla chiaro. Ad inizio carriera, con indosso i colori del Barcellona, è riuscito a conquistare una Champions, quattro Liga, due Cope del Rey, altrettante Supercoppe di Spagna, oltre al Mondiale per Club e a due Supercoppe UEFA. Approdato in Baviera nell'estate 2013 ecco il secondo all-in: sette titoli di Bundesliga, tre Coppe di Germania, un Mondiale per club, una Supercoppa UEFA e tre Supercoppe di Germania. A quali si possono aggiungere anche due Europei Under21 e uno Under17 con la Spagna. Totale: 29.

Un rendimento mostruoso che acquisisce ancora più peso se si pensa che Thiago Alcantara ha vinto almeno un trofeo per ogni stagione sportiva fin dal 2007/2008.

Un vincente per i nuovi campioni della Premier League. Per fare in modo che l'astinenza trentennale dal titolo nazionale possa divenire al massimo solo un lontanissimo ricordo.