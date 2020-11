Thiago Motta candidato alla panchina del PSG: "Spero un giorno di ripagare la fiducia dei tifosi"

Thiago Motta è uno dei candidati a prendere il posto di Tuchel sulla panchina del PSG in caso di esonero del tedesco. L'ex allenatore del Genoa, che ha già allenato le giovanili del club parigino, insieme a Pochettino è uno dei nomi più caldi per l'eventuale sostituzione e nelle dichiarazioni rilasciate a Rmc Sport in Francia, non nasconde che l'interesse mostrato dalla società di Al Khelaifi gli fa più che piacere: "Sono molto lusingato quando si parla di me. Mi rende orgoglioso e felice di avere un certo riconoscimento da parte dei tifosi del club in cui ho passato la maggior parte della mia carriera. Spero un giorno di poter ripagare tutta la fiducia che hanno in me. Mi piace il calcio offensivo ma per questo devi essere dinamico, occupare bene gli spazi e poi attaccare. Devi recuperare rapidamente la palla e scegliere l'opzione migliore. In una squadra come il PSG sarebbe uno stile compatibile".