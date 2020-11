Thiago Silva: "Troppe gare e rischio Covid-19: noi calciatori non siamo delle macchine"

Thiago Silva, difensore del Chelsea e della Nazionale brasiliana, ha parlato in conferenza stampa rispondendo ad alcune domande anche sulle condizioni dei calciatori in questo strano periodo che stiamo attraversando a causa del Covid: "Dobbiamo reinventarci continuamente come squadre ma anche come calciatori. Perdiamo giocatori a causa del virus o per altri infortuni dovuti alle tante gare. Non siamo delle macchine. Abbiamo osservato studi che dicono che è molto più facile infortunarsi dopo una serie di partite ogni tre giorni ed è una cosa che ci preoccupa. Prima mangiavo male, anche prima delle partite, ora sto molto più attento".