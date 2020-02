Tifosi dei Rangers allo stadio per Porto-Leverkusen: cori solo per la squadra scozzese

Chi ha assistito alla sfida tra Porto e Bayer Leverkusen, ieri, sarà sicuramente rimasto sorpreso dalla presenza di un centinaio di tifosi dei Rangers di Glasgow, che hanno prolungato la loro permanenza in terra lusitana dopo aver partecipato a Braga-Rangers di martedì. Uno spettacolo nello spettacolo, perché questi sostenitori hanno incoraggiato per novanta minuti proprio la squadra di Gerrard, come se fosse in campo in quel momento all'Estádio do Dragão.