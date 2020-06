Tifosi negli stadi di Premier? Dal Governo: "Si lavora per una parziale riapertura a settembre"

I tifosi negli stadi inglesi solo a partire da settembre. Oliver Downen, Segretario di Stato per il digitale, la cultura, i media e lo sport in Inghilterra, quest'oggi in conferenza stampa ha affrontato il tema. La Premier League ripartirà questa sera ma - ha detto - le discussioni per il ritorno allo stadio riguardano la prossima stagione. "Stiamo lavorando per un ritorno parziale dei tifosi negli stadi a partire della prossima stagione. E' in corso una intensa discussione su come potremmo farlo in sicurezza, studiando il posizionamento dei tifosi. Il problema principale è come far entrare e uscire dagli stadi in modo sicuro in totale sicurezza".