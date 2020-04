Tifosi virtuali e cartonati. Così la Bundesliga riempirà gli stadi durante le gare a porte chiuse

La Bundesliga - riporta il Corriere dello Sport - ha escogitato un pubblico virtuale, ma con potenziale incasso reale, per popolare gli stadi nelle 89 partite previste a porte chiuse che ancora mancano per completare il calendario del campionato sospeso dall'8 marzo a causa del Coronavirus. Sette tipografi tifosi del Borussia Dortmund finiti in cassa integrazione per gli effetti della pandemia - si legge - hanno lanciato l’idea di mettere sui sedili vuoti degli stadi una sagoma umana di plastica in grandezza naturale con la foto del volto dello spettatore o spettatrice che occupa abitualmente il posto durante la stagione. Parte del ricavato (2,50 euro per ogni sagoma) sarà versato dagli ingegnosi inventori di Dortmund per sostenere iniziative di solidarietà contro la pandemia.