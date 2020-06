Tifoso definisce "patetica" la campagna antirazzista, il WBA risponde: "Non ci mancherai"

Lionel Messi, Paul Pogba, Paulo Dybala e tante altre stelle del calcio hanno aderito al "Black Out Tuesday" , per esprimere solidarietà nei confronti dei cittadini di colore americani, dopo la morte di George Floyd a Minneapolis. Anche il West Bromwich ha aderito a questa iniziativa per sensibilizzare i propri sostenitori, ma a un tifoso del club non è piaciuto il messaggio e ha risposto sui social: "Patetici, annullate il mio abbonamento" . La contro-risposta del WBA non si è fatta attendere: "Non ci mancherai":

Pathetic. Cancel my season ticket.

Cheers — 80s The Eighth (@80sEight) June 2, 2020