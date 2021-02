Tigres, Gignac dopo il ko col Bayern: "Abbiamo rappresentato bene il Messico. Torneremo più forti"

vedi letture

André-Pierre Gignac, attaccante del Tigres e capocanoniere del Mondiale per Club, ha commentato la sconfitta dei suoi contro il Bayern in finale: "Siamo un po' delusi dal risultato, ma abbiamo affrontato una grande squadra. Non è stato facile, ma penso che abbiamo rappresentato bene il Messico. Grazie per il supporto, la prossima volta torneremo ancora più forti. Mi auguro che, nelle prossime edizioni, diverse squadre messicane possano arrivare in finale. La partita è stata trasmessa in Francia, quindi la mia famiglia mi ha guardato” riporta L'Equipe.