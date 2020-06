tmw Ajax, Overmars in Spagna. Possibile contatto con il Real per Van de Beek

Donny van de Beek e il Real Madrid, lavori in corso. Il centrocampista è un obiettivo concreto per la prossima stagione, contatti avviati già da diverso tempo. E il direttore sportivo Mark Overmars è atteso in Spagna per le vacanze. Potrebbe essere un’occasione per incontrare i dirigenti del Real Madrid e trattare sui numeri. Real che ha già pronto un quinquennale da far sottoscrivere al calciatore. Tra vacanze e calciomercato, Overmars fa tappa in Spagna. E Van de Beek attende...