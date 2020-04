tmw Akcelrod: "Stop alla Ligue 1? Si rischiano grossi guai a livello economico"

vedi letture

Per comprendere a fondo la crisi che potrebbe attanagliare il calcio francese dopo la decisione del governo transalpino di sospendere in via definitiva il campionato in corso, abbiamo intervistato uno dei procuratori più in vista del calcio francese, Gregoire Akcelrod. Queste le dichiarazioni rilasciate a Tmw. “La Federazione ha confermato lo stop alla stagione in corso. Un disastro per i club che sono preoccupati per l’impatto economico di questa decisione. In termini di diritti televisivi, i broadcaster non saranno in grado di trasmettere le ultime partite della stagione e non pagheranno ai club le ultime tranche che ammontano a 243 milioni di euro. Mediapro, il futuro broadcaster di Ligue 1 e Ligue 2, aspetterà fino alla prima giornata della prossima stagione per iniziare i suoi pagamenti. Anche se la vendita dei biglietti rappresenta solo l’11% degli incassi per le squadre di Ligue 1, le prossime partite (che siano di questo campionato o del prossimo) saranno disputate a porte chiuse e quindi senza ritorno economico per i club. Molti sponsor stanno cercando di sospendere i pagamenti dei loro contratti fino a che non ci saranno notizie più certe. Tutti gli introiti, di fatto, sono stati sospesi nello stesso momento in cui si è fermato il campionato”.

Ci saranno delle ripercussioni anche in chiave mercato? “Il tema principale è sempre legato al trasferimento dei calciatori che ha aumentato il suo valore in maniera considerevole nel corso delle ultime stagioni. L’ammontare dei trasferimenti è aumentato di molto dal 2012 al 2019 secondo i report TMS della Fifa. Se non ci dovessero essere delle transazioni importanti nel corso della prossima sessione di mercato, a pagarne il dazio principale sarebbero i piccoli club che proprio da questo aspetto traggono il loro sostentamento principale. Infatti, i club francesi hanno affrontato difficoltà economiche per molti anni, accumulando un deficit da 150 milioni di euro fino al giugno 2019. Una crisi durata undici anni, ad eccezione della stagione 2015/16 in cui il bilancio generale aveva presentato un valore positivo di 3 milioni di euro”. Come è stato trattato il tema relativo agli ingaggi in Ligue 1? “Per cercare di ridurre le spese le squadre hanno cercato di accordarsi con i calciatori per ridurre simbolicamente i loro ingaggi dopo avere ridotto il carico del loro impegno nel mese di aprile. Una misura simbolica che tuttavia non è ancora stata accettata dal Psg, il terzo club d’Europa con il monte ingaggi più elevato” Cosa pensi che accadrà nel resto d’Europa? Quanto accaduto in Francia potrà influenzare le decisioni degli altri principali campionati? “Penso che i campionati ripartiranno con tutte le precauzioni del caso. Se le mascherine ed i test saranno disponibili avremo modo di tenere monitorata la loro condizione di salute quasi quotidianamente per evitare che vengano corsi rischi ulteriori. La soluzione migliore è evidentemente quellà di giocare a porte chiuse, la Premier League inglese sta valutando proprio di ripartire con questa modalità: tutti i giocatori e lo staff tecnico nello stesso hotel, con la possibilità di uscire solo per andare a disputare le partite che mancano. così la stagione potrà terminare e verranno limitati i danni dal punto di vista economico perchè i pagamenti dei diritti televisivi verranno rispettati”.