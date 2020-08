tmw Al Ettifaq e Grasshoppers su Lacroix. È svincolato dopo il Saint Etienne

vedi letture

Leo Lacroix è uno dei svincolati più interessanti del calcio francese. Dopo l'addio al Saint Etienne il difensore centrale vorrebbe ritrovare la Nazionale in vista dell'Europeo dell'anno prossimo, quindi sta valutando proposte da molti club. In Svizzera ci sono sia il Sion che il Grasshoppers - che gioca in Challenge League, ma ha proprietari ambiziosi - mentre in Arabia Saudita ci pensa l'Al Ettifaq, mentre in Qatar c'è l'Al Wakrah.