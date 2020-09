tmw Al-Nassr, missione per Gomez e a un passo un altro argentino: è fatta per Gonzalo Martinez

Missione in Italia per Alejandro Gomez. L'Al-Nassr punta in grande in vista della prossima Champions League asiatica e guarda al mercato italiano: sondaggio per Nainggolan, ma il grande obiettivo è il capitano dell'Atalanta e per questo motivo il club Saudita sbarcherà in Italia. L'obiettivo è provare a convincere il Papu, non sarà semplice, ma gli ultimi rilanci certificano lo ferma volontà del club di Riad di provarci. Sul piatto, anche 15 milioni di euro all'Atalanta.

Intanto, in attesa di capire se la missione in Italia per Gomez produrrà i frutti sperati, l'Al-Nassr ha praticamente definito l'acquisto di Gonzalo 'Pity' Martinez, esterno d'attacco classe '93. Accordo raggiunto sia con l'Atalanta United (circa 15 milioni di euro) che col giocatore (ingaggio da 5 milioni a stagione): Martinez è atteso in Arabia Saudita i primi giorni della prossima settimana.