tmw Arsenal, Gabriel Magalhaes ad un passo: l'affare con i gunners è in dirittura d'arrivo

Gabriel Magalhaes è sempre più vicino all'Arsenal. Nelle ultime ore - come raccolto dalla nostra redazione - c'è stata un'accelerata nelle trattative: le parti hanno intensificato i contatti sia nella tarda serata di ieri che nella giornata di oggi. Ancora qualche flebile speranza per il Manchester United, ma ormai l'affare con i Gunners è in dirittura d'arrivo. Al Lille andranno 30 milioni di euro.