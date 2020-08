tmw Atletico, fatta per la cessione di Caio Henrique al Monaco. Operazione da 8mln

vedi letture

Operazione in uscita per l'Atletico Madrid. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW i Colchoneros hanno definito la cessione a titolo definitivo di Caio Henrique, terzino sinistro classe 1997, al Monaco. Il brasiliano, nella passata stagione in prestito al Gremio, è stato ceduto per circa 8 milioni di euro al club del Principato. Firma attesa per la giornata di oggi.