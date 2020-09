tmw Atletico Madrid, derby di Istanbul per Saponjic. Il Fenerbahce ci pensa per il dopo-Muriqi

Derby di Istanbul per Ivan Saponjic. Secondo quanto raccolto da TMW, Besiktas e Fenerbahçe in queste ore avrebbero preso informazioni dettagliate sulla situazione dell'attaccante in forza all'Atletico. Il classe '97, la più giovane rivelazione della Nazionale serba ai Mondiali U20 del 2015, non ha trovato grande spazio a Madrid (chiuso dai più esperti Morata e Diego Costa) e cerca ora una nuova piazza per rilanciarsi dopo aver fatto molto bene sia al Partizan in patria che al Benfica in Portogallo negli scorsi anni.

Sondato anche da alcune squadre di Premier League e dal Celtic in Scozia, per il futuro di Saponjic la pista turca va monitorata dunque con grande attenzione. Il Fener, d'altronde, là davanti ha bisogno di un rinforzo per sostituire il partente Vedat Muriqi (Lazio) e, già quando il talentoso centravanti si trovava a Belgrado, lo aveva chiamato in più di un'occasione. Salvo essere anticipato poi proprio dagli encarnados di Rui Costa.