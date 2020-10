tmw Atletico Madrid, Torreira in viaggio: si aspetta una cessione per la firma

vedi letture

Lucas Torreira all’Atletico Madrid, affare in dirittura d’arrivo. Il giocatore è in viaggio per Madrid, si aspetta la cessione di Hermoso, Lemar o Diego Costa per definire la trattativa. Operazione quasi in chiusura, il centrocampista dell’Arsenal in attesa di una cessione dei Colchoneros per firmare con l’Atletico...