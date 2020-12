tmw Atletico Madrid-Torreira, via libera del Cholo: può partire a gennaio

Lucas Torreira e l’Atletico Madrid, addio a gennaio. Il centrocampista di proprietà dell’Arsenal non ha rispettato le attese. Si va quindi verso il suo ritorno in Inghilterra, l’Arsenal poi si occuperà, eventualmente, di un nuovo trasferimento. Il Cholo Simeone ha dato il via libera all’addio di Torreira, che adesso cerca una nuova sistemazione. E torna a pensarci il Torino di Giampaolo, ma non sono escluse altre soluzioni. Perché l’uruguaiano può essere un’idea low cost anche per altri club. Gennaio si avvicina, l’addio di Torreira all’Atletico Madrid anche.