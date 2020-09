tmw Atletico Madrid, via libera del Barcellona per Suarez

Via libera. Luis Suarez sarà un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid, probabilmente già da domani. Come raccontato stamattina il Barcellona si è ammorbidito con il passare delle ore. E domani può essere un giorno importante per la fumata bianca. Comincerà così la storia tra il Pistolero e l’Atletico Madrid per i prossimi tre anni (presumibilmente due anni più opzione). Il Cholo è stato accontentato, ora Suarez è virtualmente un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid...