tmw Baldé, dalla top 100 del Guardian all'Europa: niente Dortmund. E' del Fortuna Sittard

Aliou Badara Baldé è stato inserito dal Guardian nella classifica dei cento migliori giovani al mondo nati nel 2002. Il wonderkid maliano gioca sempre in Africa, al Diambars FC, la squadra che ha dato i natali a Idrissa Gueye e Pape Souaré tra gli altri. Il futuro, però, sarà a breve in Europa: ci ha provato a lungo il Borussia Dortmund e anche il PSV Eindhoven era sulle tracce del giocatore. A sorpresa, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, il suo futuro sarà sempre in Olanda ma non in una big: la corsa a Baldé se l'è aggiudicata il Fortuna Sittard, per una cifra importante tra gli 1 e gli 1.5 milioni di euro.