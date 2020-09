tmw Bayer Leverkusen, accordo raggiunto con l'Atletico Madrid: arriva Arias

Santiago Arias lascerà la Spagna. Il terzino dell Atletico Madrid è pronto per approdare in Bundesliga, dove lo aspetta il Bayer Leverkusen. Accordo raggiunto tra le due società: il colombiano sarà oggi in Germania per le visite mediche e la firma sul contratto.