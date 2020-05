tmw Besiktas, occhi su Chaves dell’Al Wehda: la situazione

Un’idea per il Besiktas. Occhi puntati sul difensore classe 90 Renato Chaves, attualmente in forza all’Al Wehda. Contatti in corso. Il calciatore è in scadenza e tratta il rinnovo, ma dalla Turchia ci pensano e presto potrebbero intensificare i contatti. Besiktas al lavoro, nel mirino c’è Chaves...