tmw Cercle Brugge, arriva dall'Amburgo il difensore scozzese David Bates

vedi letture

Avventura in Belgio per David Bates, difensore scozzese classe '96 che quest'oggi ha definito l'accordo col Cercle Brugge in vista della prossima stagione. Di proprietà dell'Amburgo, l'ex giocatore dello Sheffield Wednesday ha firmato un contratto in prestito con diritto di riscatto.