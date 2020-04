tmw Chelsea, Kepa non convince. Maxi offerta per Jordan Pickford

Il Chelsea è alla ricerca di un nuovo portiere. Questo dopo avere speso circa 80 milioni di euro, due anni fa, per Kepa dall'Athletic di Bilbao, ma nelle ultime settimane si sono intensificati i contatti con l'Everton per Jordan Pickford, portiere della nazionale inglese. La valutazione è sopra i 50 milioni di euro, con Kepa che può andare via (anche in prestito) dopo aver perso il posto a favore di Caballero.