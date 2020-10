tmw Chelsea, via in prestito Malang Sarr: sulle sue tracce Porto e Saint-Etienne

Malang Sarr è pronto a lasciare il Chelsea. I Blues, che l'hanno acquistato a parametro zero in questa sessione di mercato, vogliono mandare il centrale classe '99 a farsi le ossa per una stagione in prestito secco, e sulle sue tracce, secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, ci sarebbero sia il Porto che il Saint-Etienne.