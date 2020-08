tmw Cincinnati, rinforzo per Stam: in arrivo Barreal

vedi letture

Un rinforzo per il Cincinnati di Jaap Stam. In chiusura in queste ore il trasferimento di Alvaro Barreal del Velez, centrocampista classe 2000. Affare ai dettagli. Stam sorride, il club si muove per rinforzare l’organico. Ed è in arrivo Barreal...