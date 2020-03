tmw Coronavirus, anche in Argentina si valutano le porte chiuse

Momento di caos per tutto il calcio. In tutto il mondo, a causa dell’emergenza Coronavirus. In Argentina si valutano le porte chiuse, ore calde per decidere di giocare senza pubblico. Anche in Sudamerica si cercano di attuare le dovute precauzioni. Per sconfiggere, tutti insieme, il COVID-19...