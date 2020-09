tmw Crystal Palace, preso il promettente Matthews. Lo seguivano Verona e Samp

Sfuma, per Hellas Verona e Sampdoria, l'opportunità di tesserare Alfie Matthews. Il classe 2001, nazionale inglese under 19, firma con il Crystal Palace. Per il giovane attaccante troppo forte il richiamo dei Glaziers, il salto in Italia per il momento non ci sarà.