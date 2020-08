tmw CSKA Mosca, vicino il giovane difensore Fuchs dall'Internacional

Il CSKA Mosca sta per chiudere un colpo in prospettiva per la difesa. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club russo sta per chiudere l’ingaggio di Bruno Fuchs dall’Internacional di Puerto Alegre. Il difensore classe 1999, che ha già collezionato 17 presenze con i grandi fra campionato e Libertadores, firmerà un contratto di cinque anni.