tmw Dal Qatar all'Europa: 4 club su Almoez Ali, miglior giocatore dell'ultima Coppa d'Asia

Almoez Ali può sbarcare in Europa questa estate. Dopo essere stato a un passo dal ritorno in Austria, al LASK Linz, a gennaio, per il giocatore sudanese ma naturalizzato qatariota i tempi sembrano maturi per il ritorno nel Vecchio Continente.

Capocannoniere dell'ultima Coppa d'Asia con 9 reti vinta proprio dal Qatar, Almoez Ali è di proprietà dell'Al Duhail e negli ultimi mesi ha giocato con Mario Mandzukic, ex Juve che ha già messo la parola fine sulla sua avventura in Qatar con la rescissione.

Almoez è il simbolo calcistico di un paese che quindi condiziona anche la sua futura destinazione: da qui il no al club di Linz (ritenuto di livello troppo basso) e al Tottenham (che per i qatarioti volevano acquistarlo solo per motivi commerciali). Galatasaray, Basilea, Shakthar Donetsk e Lokomotiv Mosca le società che si sono fatte avanti nelle ultime settimane. Sarà la volta buona?