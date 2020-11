tmw Domani Atletico-Barça, M. Llorente: "Suarez assenza pesante, ma possiamo battere Messi"

Intervistato da TMW, il talentoso centrocampista dell’Atletico Madrid Marcos Llorente ha presentato così il big match valido per il 10° turno de LaLiga in programma domani sera al "Wanda Metropolitano" contro il Barcellona: "Sarà una partita molto importante sia per noi che per loro. Parliamo di una delle squadre più grandi al mondo, con calciatori di altissimo livello. Ho sempre sognato di giocare gare così e non vedo l'ora che l'arbitro fischi l'inizio".

Quanto peserà l'assenza di Luis Suarez (positivo al Covid) in casa Atleti?

"Luis è una perdita pesante, ma abbiamo comunque una squadra molto competitiva. Chi scenderà in campo darà il 110%, non ho dubbi su questo".

È cresciuto e ha giocato tanti anni nel Real Madrid: questo la spingerà ad avere un ulteriore stimolo nel big match contro il Barça?

"Io non sono anti-nessuno, non lo sono mai stato e ci tengo a precisarlo. Sono davvero motivato per questa partita, non penso a nient'altro. Abbiamo una grande opportunità e vogliamo battere il Barcellona".

Chi vede favorito sulla carta?

"Non ci sono favoriti, noi e il Barcellona abbiamo il 50% di possibilità: chi farà meglio, vincerà".

Che sensazione si prova ad affrontare un certo Lionel Messi?

"Leo è Leo, ma il Barça non è solo Messi. Mister Koeman allena tanti altri grandissimi giocatori, dovremo fare del nostro meglio per cercare di creare a tutti loro qualche problema in campo".

Personalmente, che opinione si è fatto del caso Messi?

"La questione è tra Messi e il Barcellona, non tocca certo a me parlarne. Non mi sono fatto un'opinione al riguardo, sono sincero".