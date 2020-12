tmw Estudiantes, Andujar in scadenza. Sirene dal Messico, la situazione

Mariano Andujar e l’Estudiantes, futuro da scrivere. Il portiere è in scadenza di contratto, al momento non c’è aria di prolungamento ma è una situazione che potrebbe avere sviluppi nelle prossime settimane. L’ex Palermo, Catania e Napoli piace in Messico, ci pensa il Puebla ma ha anche altri estimatori. Situazione in evoluzione. Mariano Andujar tra la permanenza in Argentina e le sirene messicane...