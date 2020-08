tmw Fenerbahce, occhi puntati per la difesa: contatti per Lemos del Las Palmas

Il Fenerbahce guarda alla Spagna per la propria difesa. Nei giorni scorsi ci sono stati molti contatti fra il club turco e il Las Palmas per Mauricio Lemos, difensore centrale uruguagio, ex Sassuolo, in scadenza fra un anno. C'è però da registrarsi una frenata nelle ultime ore.