tmw Feyenoord, Karsdorp verso il ritorno a Roma. Si lavora per l’ex Carpi Pachonik

Rick Karsdorp verso il ritorno alla Roma. Troppo alta la differenza tra domanda e offerta, così il terzino del Feyenoord dovrebbe rientrare nella Capitale per poi trovare, eventualmente, una nuova collocazione. E intanto il club olandese si cautela con un’alternativa: lavori in corso per Tobias Pachonik, ex Carpi e attualmente al Venlo. Contatti tra le parti. Feyenoord al lavoro, Karsdorp verso l’addio e Pachonik può essere il sostituto...