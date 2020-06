tmw Grasshoppers, Geiger per la panchina. Ipotesi Jacobacci per il Servette

Per la prossima stagione il Grasshoppers, nobile decaduta del calcio svizzero, ha messo nel mirino Alain Geiger, tecnico del Servette che ha iniziato la sua carriera proprio con nel settore giovanile delle cavallette ventitré anni fa. Sarebbe il primo incarico da allenatore della prima squadra e la chiusura di un cerchio per Geiger, anche se probabilmente servirebbe la promozione dalla Challenge League per la società di Zurigo. In caso di addio, nella short list del Servette ci sarebbe anche Maurizio Jacobacci, attuale allenatore del Lugano.