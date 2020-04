tmw Il Governo blocca lo sport, l’Olanda pensa di trasferirsi... in Germania: la situazione

vedi letture

Il Governo olandese dispone il blocco delle manifestazioni sportive fino a settembre, ma molti club non ci stanno. Prevista per venerdì una riunione tra i vertici della Federazione Olandese e la UEFA. Sul tavolo svariati argomenti, tra questi verrà proposto di trasferire il campionato olandese... in Germania. Riflessioni in corso, caos dovuto al Covid-19 anche in Olanda. L’Eredivisie in Germania, un’ipotesi che potrebbe diventare qualcosa di più. E venerdi si parlerà anche di questo...