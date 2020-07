tmw Il portiere italiano Piscitelli ha rescisso il contratto con la Dinamo Bucarest

Il portiere italiano, Riccardo Piscitelli, ha rescisso il suo contratto con la Dinamo Bucarest. Il giocatore ha trovato l'accordo per la risoluzione per giusta causa col club della capitale. Adesso la Dinamo vorrebbe proporre un nuovo accordo ma ci sono interessamenti in Francia, Spagna e anche in Italia per l'estremo difensore di Vimercate.