tmw Independiente, accordo vicino per Ezequiel Munoz

Una nuova avventura per Ezequiel Munoz. Accordo vicino con l’Independiente, fino a dicembre 2021. Contatti in corso, in queste ore si lavorerà per limare i dettagli. Poi il difensore ex Palermo e Genoa potrà iniziare una nuova esperienza in Argentina. Independiente in pressing, Munoz si avvicina...