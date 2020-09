tmw Intrigo sull'asse Rennes-Londra: Mendy vicino al Chelsea, Areola può essere la chiave

Edouard Mendy si avvicina al Chelsea. A sorpresa, i londinesi hanno deciso di tentare l'ultimo assalto per il portiere del Rennes: l'ennesima offerta presentata (circa 25 milioni di euro più bonus, a fronte dei 30 chiesti dai bretoni) sembra aver convinto il club francese, che però prima deve trovare un sostituto. In cima ai pensieri c'è Alphonse Areola, reduce dal prestito al Real Madrid. Il portiere del Paris Saint-Germain, però, ha uno stipendio troppo alto (700.000 euro al mese) e il Rennes potrebbe chiedere ai parigini di pagarne almeno una parte.

L'ostacolo - Ma i rossoneri non sono gli unici interessati al classe 1993. L'estremo difensore transalpino, infatti, ha ricevuto una proposta anche dal Fulham, che lo ha richiesto in prestito secco per una stagione. Areola, tra l'altro, possiede già una casa nella metropoli inglese e questo potrebbe essere un fattore determinante nella scelta della prossima destinazione. Dopo Madrid e Parigi, è pronto per giocare in un'altra capitale europea. Dove potrebbe approdare anche Mendy.