tmw Iran in pressing su Stramaccioni, offerto un triennale: la situazione

vedi letture

Andrea Stramaccioni potrebbe tornare in Iran. Questa volta alla guida della Nazionale. Contatti in corso tra le parti, offerta importante per l’allenatore e progetto a lunga durata. La Federazione infatti ha messo sul tavolo un contratto triennale. Stramaccioni ha il pieno gradimento dei calciatori, inoltre c’è la volontà di proporre il 3-4-3, marchio di fabbrica del tecnico romano durante l’esperienza all’Esteghlal. L’Iran è in pressing, ma servirà ancora qualche giorno prima di arrivare ad un epilogo in un senso o nell’altro. E Stramaccioni riflette...