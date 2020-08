tmw L'ex Livorno Iapichino dice addio al Servette: ci sono Kasimpasa, Sion e Troyes

vedi letture

Sarà addio tra il trentenne Dennis Iapichino e il Servette, club svizzero. Il contratto è scaduto nella giornata di ieri ma tra le parti non c'è stata intesa per il rinnovo. Protagonista del ritorno in Europa del Servette, l'ex giocatore di Siena e Livorno ha diverse pretendenti. In Svizzera c'è il Sion, tra Francia e Turchia ha ricevuto richieste da Kasimpasa e Troyes.