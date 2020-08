tmw Lanzafame-Adana Demirspor, è fatta. L'attaccante ripartirà dalla Turchia

Come anticipato da Tuttomercatoweb nella serata di ieri, Davide Lanzafame inizierà una nuova avventura professionale in Turchia: è fatta per il suo trasferimento all'Adana Demirspor, squadra di seconda divisione. L'attaccante ex Juventus e Bari firmerà un contratto annuale più opzione per un'ulteriore stagione. Le firme nel pomeriggio o al più tardi domani.