tmw Lens, regalo argentino per il ritorno in Ligue 1: preso Facundo Medina

Il Lens torna in Ligue 1 e il primo colpo per la formazione giallorossa è Facundo Medina del Talleres. Il terzino sinistro classe '99, scuola River Plate, sarà un rinforzo della formazione di Franck Haise. La prima offerta era di 3 milioni per il 70% del cartellino, affare chiuso per poco meno di 5. Sul giocatore, nelle scorse settimane, era segnalato anche un interesse da parte della Roma.