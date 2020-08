tmw Lille, è la settimana di Morelos. E' lui il dopo Osimhen, si lavora all'accordo

vedi letture

Il Lille ha le idee chiare per la sostituzione di Victor Osimhen, attaccante che la scorsa settimana è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. Settimana decisiva per l'acquisto di Alfredo Morelos, 24 anni, in forza ai Glasgow Rangers.

Il club scozzese chiede 20 milioni di sterline, la società francese non ha ancora offerto questa cifra ma conta di chiudere in tempi rapidi forte di un accordo di massima già raggiunto col calciatore.