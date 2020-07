tmw Lille, un altro colpo per il futuro. Ecco il crack turco Kapi dal Galatasaray

vedi letture

Il Lille è una delle società in Europa più attive in quanto alla ricerca di giovani talenti, spesso poi rivenduti a peso d'oro. La pesca del ds Luis Campos stavolta ha fatto tappa in Turchia. È a un passo la definizione dell'acquisto di Mustafa Kapi. Il 2002 del Galatasaray, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, sarebbe pronto a formare col LOSC. Esterno destro e centrocampista d'attacco, trequartista e talento completo, è già salito all'onore delle cronache per esser stato uno dei più giovani in patria a esordire con la maglia del Gala.