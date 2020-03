tmw Lokomotiv Mosca, Semin può lasciare la panchina. Pedro Martins in pole per la sostituzione

Dopo una lunga avventura insieme, la Lokomotiv Mosca potrebbe decidere di chiudere a fine stagione la lunga avventura di Yuri Semin sulla panchina dei ferrovieri. E il nome più caldo per sostituire Semin, in questo caso, sarebbe quello del lusitano Pedro Martins: 49 anni, è ora guida tecnica dell'Olympiacos capolista in Grecia. Alla Lokomotiv, peraltro, troverebbe due suoi connazionali come Eder e Joao Mario, a patto ovviamente che i russi riscattino il trequartista dall'Inter.