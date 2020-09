tmw Lugano, piace Lucas Felippe dell'Hellas Verona. Chiusura possibile solo dopo le cessioni

L'Hellas Verona è alla ricerca di una sistemazione per Lucas Felippe, centrocampista classe 2000 che ha altri due anni di contratto. Brasiliano nato a São Paulo, Felippe è stato proposto al Lugano che non ha chiuso la porta al suo arrivo in prestito per una stagione. In questo momento, però, il club svizzero è concentrato sulle cessioni. E solo dopo le uscite potrà dare un'accelerata a questa trattativa.