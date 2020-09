tmw Manchester City, servono 55 milioni per Koundé. L'Atletico ne vuole 90 per Gimenez

vedi letture

Novità sul possibile acquisto in difesa di Jules Kounde da parte del Manchester City. Secondo quanto raccolto da TMW, l'entourage del difensore del Siviglia si è incontrato nell'ultimo fine settimana con la dirigenza del club inglese per discutere dei termini dell'offerta: per averlo servirebbe una proposta da 55 milioni di euro. Rimane sullo sfondo anche Jose Gimenez, per il quale però l'Atletico chiede ancora 90 milioni di euro. Una cifra che i Citizens non hanno intenzione di spendere.