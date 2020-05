tmw Manchester United, avviati i contatti per Almada del Velez: si tratta per 18 milioni

Manchester United al lavoro sul mercato per la prossima stagione. Contatti avviati per Thiago Almada, trequartista classe 2001 del Velez. Primi approcci tra le parti anche per rinegoziare la clausola da 25 milioni. Si cerca un’intesa intorno ai 18 milioni. Il Manchester United si muove, lavori in corso. Nel mirino c’è Thiago Almada...