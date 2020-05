tmw Monaco, caccia al ds: passi in avanti per Williams dell'Amiens

Il Monaco è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo per la prossima stagione e sembra aver ormai individuato il profilo giusto. Come raccolto dalla redazione di TMW, il club monegasco nelle ultime ore ha fatto passi in avanti per John Williams, che in questo momento ricopre lo stesso incarico all’Amiens.