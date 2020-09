tmw Monaco, visite mediche per Vito Mannone. Poi firmerà un contratto di 2 anni

Non si accaserà in Italia, come da lui stesso auspicato in una recente intervista rilasciata ai nostri microfoni. Ma non andrà nemmeno troppo lontano: Vito Mannone, portiere italiano svincolato dopo la scadenza del suo contratto col Reading, ripartirà dal Principato di Monaco. Accordo raggiunto col club monegasco per le prossime due stagioni: visite mediche già oggi e firma che arriverà entro le prossime 24 ore.